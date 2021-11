Barça : Samir Nasri annonce la retraite de Sergio Agüero

Terrible nouvelle. Écarté des terrains en raison de problèmes au cœur détectés, Sergio Agüero devrait être contraint de mettre un terme à sa carrière de footballeur prématurément, et ce alors que l'international argentin n'est âgé que de 33 ans.



Si la presse espagnole laissait courir ce bruit depuis plusieurs jours, les médias semblent formels à ce sujet ces dernières heures, assurant que le Kun, meilleur buteur étranger de l'histoire de la Premier League et vainqueur à 5 reprises du championnat anglais, n'avait pas d'autre choix que de raccrocher les crampons. Samir Nasri, son ancien coéquipier à Manchester City, a confirmé la tendance ce samedi.