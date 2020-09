Barça, Suarez, Koeman... Pourquoi il ne faudrait pas manquer cette 3ème J de Liga

Cette troisième journée marquera le retour à la compétition de l'Atletico de Madrid, du Barça et du FC Séville. Le Real sans inspiration pour sa première sortie devra rassurer. Tandis que Grenade et Betis Séville, leaders surprises de ce début de saison en Liga auront du mal à à faire carton plein devant les équipes de Madrid.







Au stade Benito Villamarín, le nouvel entraîneur du Real Betis, Manuel Pellegrini, fera ses retrouvailles avec son ancien club, le Real Madrid, samedi soir. L'équipe de Nabil Fékir sort sur une victoire rassurante devant Valladolid (2-0). L'équipe de Zinedine Zidane a entamé timidement la défense de son titre. Elle a été accrochée (0-0) par la Real Sociedad samedi dernier.





L'Atletico qui fera son entrée en lice cette saison contre Grenade, le dimanche à Wanda, aura besoin de mieux démarrer pour marquer les esprits. Les colchoneros ont enregistré l'arrivée de Luis Suarez en provenance du Barça et seront une fois de plus un candidat sérieux au titre. L'équipe de Diego Simeone a terminé 3ème du dernier championnat. En face, les Andalous n'ont plus gagné cette rencontre depuis 1959.





Un peu plus tard dans la soirée, FC Barcelone accueillera le Villarreal CF d' Unai Emery qui est invaincu et affiche un bilan de 4 points sur six possibles. Ronald Koeman, qui a remporté quatre titres La Liga dans les années 1990 avec le club catalan, tentera de lancer une nouvelle machine de guerre.





Le duel Valence CF-SD Huesca qui compte que deux épisodes en La Liga Santander a jusque-là tourné à l'avantage du club Chee ( victoire 6-2 en mai 2019). Il s'affronteront ce samedi à 16h.





Elche CF entamera sa 22e saison à La Liga Santander samedi après-midi. Le nouvel entraîneur Jorge Almirón aura comme premier rival la Real Sociedad, qui n'a pas gagné au stade Martínez Valero depuis 2009.





Le match du lundi devrait être un derby andalou très spécial, le nouveau promu Cadiz CF accueille son voisin du Séville FC pour la première fois depuis 14 saisons. Le match sera très excitant pour le directeur sportif du Séville, Monchi, qui est né à Cadix, ainsi que pour l'attaquant de Cadiz, Alvaro Negredo, qui a passé quatre saisons au FC Séville.





Le Programme de la 3ème Journée





Samedi 26 septembre 2020









FC Valence 16h00 SD Huesca





Elche 18h30 Real Sociedad





Betis Séville 21h00 Real Madrid





Dimanche 27 Septembre 2020









Osasuna 12h00 Levante





Eibar 14h00 Athletic Bilbao





Atl. Madrid 16h00 Grenade





Cadix 18h30 FC Séville





Real Valladolid 18h30 Celta Vigo





FC Barcelone 21h00 Villarreal