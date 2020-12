Barça, Un nouveau record pour Busquets

Sergio Busquets a atteint un nouveau jalon, dépassant la légende du Barça Carles Puyol.



Sergio Busquets a dépassé le record d'apparition de Carles Puyol pour Barcelone après avoir participé à la victoire 2-1 du club catalan contre la Real Sociedad en Liga mercredi.





Cette rencontre au Camp Nou était la 594e apparition senior de Busquets pour les Blaugrana, dépassant le chiffre de 593 du légendaire défenseur Puyol.





Xavi (767), Lionel Messi (747) et Andres Iniesta (674) sont désormais les trois légendes du club qui restent devant Busquets au classement - et on ne sait pas si le joueur expérimenté de 32 ans rattrapera l'un de ces trois joueurs..





Les nouvelles de Barcelone cette année ont été dominées par le rajeunissement de l'équipe avec de multiples départs de la part de stars vieillissantes, mais Busquets reste un élément clé de l'équipe première de Blaugrana.





Les 594 matchs de Busquets sont répartis sur six compétitions. Le milieu de terrain défensif a disputé 390 matchs en Liga, 117 en Ligue des champions, 64 en Copa del Rey, 15 en Super Coupe d'Espagne, cinq en Coupe du monde des clubs et trois en Super Coupe d'Europe.





Busquets a fait ses débuts à 20 ans au début de la légendaire saison 2008/09 sous Pep Guardiola, contre le Racing Santander le 13 septembre. Les Blaugrana remportaient un historique triplé au terme de cette fameuse saison.





Après un début de saison difficile, Barcelone s'est offert mercredi soir la Real Sociedad (2-1) en Liga, leader avant le coup d'envoi. Ronald Koeman a souligné après la rencontre la bonne prestation de ses joueurs, la meilleure de l'année en championnat selon lui.







"Notre première période a été la meilleure de tous les matches que l'on a disputés jusqu'à présent, a jugé Ronald Koeman. On a bien pressé, tout en sachant que la Real Sociedad est une équipe qui joue très bien avec le ballon, qui veut aussi te presser."





Mais je crois que l'on méritait de gagner le match. La première période a été l'un de nos meilleures, on a très bien joué. C'est ça, le jeu que l'on veut produire. Ce ne sera pas toujours comme ça parce qu'il y a aussi un adversaire en face, mais l'objectif, c'est ça.", a ainsi confié Koeman.