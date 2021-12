Barça : Xavi réagit à sa première défaite

Après deux victoires et un match nul, l’entraîneur Xavi a essuyé sa première défaite à la tête du FC Barcelone en se laissant surprendre par le Betis Séville (0-1) ce samedi à domicile en Liga. Un résultat immérité aux yeux du technicien.











"Nous devons dominer davantage ces matchs et ressembler davantage à l'équipe que nous étions en seconde période. C'est dommage de ne pas prendre un seul point, nous l’aurions mérité, a commenté l’Espagnol devant les médias. Il y a des moments où tu gagnes sans le mériter et aujourd'hui c'était l'inverse. Nous produisons du jeu, mais nous devons être plus agressifs en attaque. (…) Quand nous avons ces bonnes minutes en seconde période, c'est à ce moment-là que nous devons tuer le match. Les supporters du Barça peuvent-ils quitter le match avec un sentiment de fierté ? Je pense que oui."











Mercredi, seul le résultat importera face au Bayern Munich au moment de jouer son billet pour les 8es de finale de la Ligue des Champions.