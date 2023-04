BARÇAGATE: COMMENT L'UEFA POURRAIT DRIBBLER SA COMMISSION DE DISCIPLINE POUR PRIVER LE CLUB DE LIGUE DES CHAMPIONS

Selon le quotidien espagnol AS, l'instance européenne dirigée par Aleksander Ceferin pourrait sanctionner le club d'une année sans Coupe d'Europe dans l'affaire Negreira par le biais de la Cour d'appel.





L'UEFA a annoncé fin mars l’ouverture d’une enquête concernant une potentielle "violation du cadre juridique" qui la régit de la part du Barça, dans le cadre de l’affaire Negreira. Le scandale d’arbitrage qui éclabousse le club catalan en Espagne. Le FC Barcelone et certains de ses dirigeants ont été inculpés le 10 mars par la justice espagnole pour "corruption", "abus de confiance" et "faux en écritures de commerce" dans l'affaire des versements d'argent suspects à José Maria Enriquez Negreira, ex-haut responsable de l'arbitrage espagnol, également poursuivi.





Le président du Barça Joan Laporta, niant lundi toute tentative de tricherie de la part du club, s’est dit convaincu que le club catalan ne serait pas sanctionné par l’UEFA. La commission d’éthique et de discipline de l’UEFA a toutefois considéré qu’il existait suffisamment d’arguments pour procéder rapidement à l’ouverture d’une enquête, en conformité avec l’article 31.4 de son règlement. Selon AS, l’UEFA pourrait même passer outre sa propre commission d’éthique et de discipline pour sanctionner le Barça et le priver de Ligue des champions pendant un an.





Laporta aurait écrit à l'UEFA





Si les conclusions de l’enquête diligentée par ses soins sont implacables, l’instance pourrait contourner la procédure habituelle et s’adresser directement à la cour d’appel. Celle-ci est compétente "pour statuer sur les cas particulièrement urgents qui lui sont soumis directement par la président de l’Instance de contrôle, d’éthique et de discipline", peut-on lire sur le site de l’UEFA. Si l’UEFA agit de la sorte, le Barça pourrait interjeter appel auprès de ce même organe de contrôle, avant de porter l’affaire devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour obtenir la suspension d’une éventuelle sanction, imagine AS, et ce afin de s’assurer de pouvoir disputer la C1 la saison prochaine.