Barcelone : Griezmann en clash avec Messi ? La réponse !

Régulièrement annoncé sur le départ au FC Barcelone où il ne semble pas toujours épanoui, Antoine Griezmann est-il en froid avec Lionel Messi ? Un proche du club catalan témoigne à ce sujet.







Près d’un an après son arrivée au FC Barcelone, Antoine Griezmann apparaît toujours autant en difficulté. L’attaquant français, qui a coûté pas moins de 120M€ au club catalan l’été dernier, peine à trouver sa place aux côtés de Lionel Messi, et certaines rumeurs faisaient même état de mauvaises relations entre Griezmann et la star argentine du Barça. Mais qu’en est-il vraiment ? Une source proche du vestiaire catalan, interrogé dans les colonnes de France Football mardi, a rétabli la vérité à ce sujet.





« Griezmann est hyper impressionné par Messi »





« Vous mettez Antoine face à Beckham, Ronaldo ou Messi, et vous avez un gamin. Il éprouve énormément d’admiration pour eux. Il ne sait pas comment parler avec Leo, il est hyper impressionné. Ça lui fait bizarre. Il peut rigoler avec lui lors d’un repas et le lendemain, ne pas savoir lui parler football sur le terrain. Mais il a 29 ans, est champion du monde et doit savoir s’affirmer. Il travaille sur ça », indique cette source.