BARCELONE : La grande annonce de Messi !

Le FC Barcelone a perdu gros, jeudi. Opposé à Grenade en match en retard de la 33e journée de Liga, le Barça s’est en effet incliné 2-1 à domicile, abandonnant trois points importantissimes dans la course au titre. Troisièmes au classement avec deux longueurs de retard sur l’Atletico Madrid et sur la même que le Real Madrid mais devancé à cause des confrontations directes, les Blaugrana n’ont plus leur destin entre les mains.Les fans barcelonais n’en ont pas moins enregistré une bonne nouvelle dans l’après-midi. A en croire la chaîne de télévision TVE, Lionel Messi, encore buteur face aux Andalous, est en effet bien décidé à rester au Barça. En fin de contrat en juin prochain, l’Argentin avait pourtant demandé à quitter le club en tout début de saison. Mais malgré les convoitises du PSG, qui lui aurait déjà soumis une offre de contrat, le sextuple Ballon d’or souhaite poursuivre l’aventure avec son club formateur et en aurait avisé ses dirigeants.Cette prolongation de contrat est néanmoins assortie d’une grosse condition. Car s’il est prêt à consentir un effort financier compte-tenu de la situation financière compliquée du Barça, il veut en revanche l’assurance que les vice-champions d’Espagne se renforceront drastiquement lors du mercato estival afin d’avoir une équipe compétitive. Une requête entendue par Joan Laporta qui a indiqué à son joueur vedette que le recrutement d’Erling Haaland était la priorité du club catalan.