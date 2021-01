Barcelone - Les élections présidentielles reportées !

C'était un rendez-vous très attendu par les Barcelonais mais ils vont devoir encore patienter. Depuis la fin du mois d'octobre, Josep Maria Bartomeu a démissionné de son poste de président du FC Barcelone et aucun remplaçant n'a encore été élu. Si actuellement Carles Tusquets le remplace par intérim, les Blaugrana devaient voter pour élire leur prochain patron lors des élections présidentielles qui devaient se tenir le 24 janvier prochain.











Malheureusement, la crise sanitaire fait de plus en plus de ravage en Catalogne ces derniers jours. Par conséquent, le Barça a annoncé le report des élections à une date ultérieure qui n'a toujours pas été dévoilée. La direction barcelonaise a tenté de réaliser des votes par correspondances, en vain. Joan Laporta, Victor Font et Toni Freixa devront donc encore attendre pour se disputer le fauteuil de président du club catalan.