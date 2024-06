Barcelone : pourquoi plusieurs joueurs n’ont-ils toujours pas touché leur salaire ?

Plusieurs joueurs du FC Barcelone, mais également des joueuses, n’auraient toujours pas perçu leur salaire, qui aurait dû être versé en juin.



La situation ne s’arrange pas pour le FC Barcelone. Le club catalan est confronté depuis de longs mois à une importante crise financière. Et face à ces difficultés, les dirigeants ont une liberté de mouvements plus que limité, notamment sur le marché des transferts, et ont été contraints de se séparer de plusieurs joueurs. Mais ce ne sont pas les seules conséquences. La formation barcelonaise aurait également de sérieux problèmes pour payer le salaire de ses joueurs et de ses joueuses, selon le quotidien catalan ARA.





Alors qu’ils sont rémunérés deux fois par an, en janvier et en juin, certains d’entre eux n’auraient pas été payés en temps et en heure ou seulement en partie ce mois-ci. Il faut dire que le Barça dispose, cette année, d’une masse salariale de près de 500 millions d’euros, et il devait donc débourser pas moins de 250 millions d’euros en ce mois de juin. Une somme conséquente pour les finances du club plus que jamais dans le rouge et à laquelle il faut ajouter les primes à verser à l’équipe féminine après son sacre en Ligue des Champions fin mai contre Lyon.