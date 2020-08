Barcelone : Une réunion est prévue lundi

Le FC Barcelone pourrait opérer de gros changements dans son institution dans les prochains jours. Lundi, une réunion au sommet serait programmée.





« Ce n'est pas le moment pour prendre des décisions, mais nous en avons en tête. Il y aura des décisions prises avant de revenir en Ligue des champions. Aujourd'hui est un jour pour réfléchir. A partir de la semaine prochaine, elles seront prises et communiquées ». Voici le témoignage lucide que le président Josep Maria Bartomeu a livré dans la foulée de l’humiliation subie par le FC Barcelone à Lisbonne vendredi soir. Dans le cadre du 1/4 de finale du Final 8 de Ligue des champions, le Bayern Munich en a passé 8 au Barça (8-2). Une nouvelle désillusion après la Roma et Liverpool la saison passée. De quoi pousser le FC Barcelone à prévoir un grand ménage cet été, à tous les étages du club blaugrana. Et ces dernières heures, la presse ibérique a donné d’importantes précisions sur la suite des opérations.





Lundi, le Barça tranchera