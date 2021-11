Barrage Coupe du monde 2022: Le Mali qualifié, l'Af. du Sud se rapproche, le Sénégal peu rassurant

Les premiers matchs de l'avant dernière journée des éliminatoires du mondial 2022 se tenaient ce jeudi.







Le Mali rejoint le Sénégal et le Maroc





Le Mali de Moussa Djenepo a empoché le ticket du groupe E après avoir battu (3-0) le Rwanda à Kigali. À une journée de la fin, Les maliens ne pourront plus être rattrapés par l'Ouganda, accroché (1-1) par le Kenya.





Ghana dos au mur





Dans le groupe G, le Ghana a laissé filer deux points précieux en concédant l'égalisation de l'Ethiopie (1-1) en seconde période. Son adversaire direct l'Afrique du Sud a fait le job en battant (1-0) le Zimbabwe et le relègue à trois unités. Dans trois jours, Black stars et Bafana Bafana s'opposeront en terre ghanéenne. Les hommes de Rajevac devront gagner au moins par deux buts d'écart pour espérer arracher le ticket du groupe. L'Afrique du Sud, victorieuse (1-0) à l'aller, semble être sur le point de rejoindre les équipes déjà qualifiées.





Un euphorique RDC-Bénin





L'autre match aux allures de finale aura lieu dans le groupe J entre la RDC et le Bénin à Kinshasa. Les deux nations ont battu respectivement ce jeudi Madagascar (2-0) et Tanzanie (0-3). Les Écureuils, leaders, comptent deux points de plus et auront juste besoin d'un match nul pour garder leur première place synonyme de qualification.



Le Sénégal ne rassure pas



Premier qualifié pour les barrages, le Sénégal a livré un match poussif ce jeudi face au Togo. Les hommes de Cissé ont égalisé en fin de rencontre par le strasbourgeois Habib Diallo. Les Lions tenteront de mieux finir face au Congo ce dimanche à Thiès après avoir perdu leurs premiers points dans la compétition.