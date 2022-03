Barrages CDM 2022 – Egypte v Sénégal : Au Caire, les prix des billets varient de 3000 à 65000 FCFA





L’affiche en vaut le prix ! Comme au Sénégal pour le match retour, en Egypte aussi, personne ne veut rater le remake de la finale de la CAN 2021.

L’Egypte accueille le Sénégal, ce vendredi à 19h30 au stade international du Caire. C’est la grande mobilisation dans la capitale égyptienne où les supporters comptent remplir l’infrastructure de 74000 places.

Ici, le système de la vente en ligne a commencé depuis l’organisation de la CAN en 2019. Tout est bien organisé pour permettre aux spectateurs d’acheter, de récupérer son billet et de venir au stade suivre le match. Les retardataires ne disposant pas du FAN ID et du billet d’accès n’auront pas d’autre choix que de rester chez eux et regarder le match à la télévision a fait savoir un organisateur rencontré au stade, ce jeudi.

Concernant les prix des billets, ils varient selon les catégories. Elles sont au nombre de 4. L’accès pour les VIP soit la partie des cabines est à 65169 FCFA. En première classe, il faudra payer 19 552, loft première classe 13034, deuxième classe 9514 et enfin en troisième classe 3258 FCFA.