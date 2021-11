Barrages Coupe du Monde 2022 : Un défenseur camerounais préféré le Sénégal

Le Sénégal, première nation africaine au classement FIFA, ne fait pas peur à Michael Ngadeu, défenseur des Lions indomptables du Cameroun.







Pour les barrages de la coupe du monde 2022, le joueur de 31 ans préfère croiser le Sénégal de Sadio Mané à la place de l'Algérie.





" S’il y a une équipe à éviter ce serait l’Algérie mais s’il ya une équipe avec laquelle nous souhaiterions jouer pour les barrages ça serait le Sénégal car nous avons l’habitude de gagner face à cette équipe», a déclaré Michael Ngadeu Ngadju dans l'émission Talent d'Afrique.











Pour rappel, la dernière confrontation entre le Sénégal et le Cameroun remonte à la CAN 2017. À l'époque, Ngadeu et les siens avaient pris le dessus sur les coéquipiers de Sadio Mané après la séance des tirs au but.





Le tirage au sort des barrages se déroulera le 18 décembre prochain.