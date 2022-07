Barrages Coupe du monde : Les Lionnes écartent la Tunisie 0-0 (4tab2)

L'équipe nationale féminine de football du Sénégal s'est qualifiée pour le dernier barrages pour la coupe du monde féminine en battant la Tunisie 0-0 (4tab) au terme d'un match âprement disputé.





En dépit de la fatigue et la nette domination des Tunisiennes, les protégées de Mame Moussa Cissé ont réussi à sortir les Maghrébines grâce à la belle prestation de la gardienne sénégalaise, Meissa Diop.

Auteure d'une belle partie, le dernier rempart des Lionnes a réussi un arrêt décisif au cours de la séance de tirs au but. Mama Diop, Mbayang Sow, Nguenar Ndiaye et Korka Fall ont ensuite réussi leurs tirs au but permettant aux coéquipières de Métaux Kamara de poursuivre leur chemin.