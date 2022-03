Barrages mondial 2022 : l'Égypte à Dakar avec une défense décimée

Les Égyptiens joueront le match retour des éliminatoires du mondial 2022 sans trois de leurs défenseurs centraux pour les raisons diverses.





En effet, Ahmed Hegazy, qui était déjà forfait pour le premier match, ne jouera pas non plus la manche retour au stade Me Abdoulaye Wade, mardi prochain.





Abdelmoneim ne sera pas aussi de la partie. Le défenseur égyptien s’est fracturé le nez lors de la manche aller. Il était sorti après son choc avec Sadio Mané.