Barrages Mondial-2022 : Le message fort du coach de l’Egypte à ses joueurs

Carlos Queiros, coach d'Egypte

Le sélectionneur des Pharaons d’Egypte, Carlos Queiros, est déterminé à prendre sa revanche sur Aliou Cissé et Lions qui l’avaient battu en finale de la Coupe d’Afrique des nations (Can). Dans un tweet repris par wiwsport, le technicien portugais incite ses joueurs au travail avant même le début de leur regroupement en vue de la double confrontation avec le Sénégal, pour le compte du dernier tour des barrages du Mondial-2022 au Qatar.





‘’Les gars, le compte à rebours de la Coupe du monde a commencé. Il reste 15 jours avant d’entrer en regroupement. C’est avec de la bonne manière et avec un travail acharné que nous pouvons atteindre nos objectifs’’, lance-t-il.





‘’Le travail acharné, l’humilité, la concentration et l’engagement à travailler dur à chaque seconde de notre vie est la seule formule gagnante qui peut nous faire avancer vers l’objectif de se qualifier pour le prochain Mondial. Je vous souhaite tout le meilleur et une bonne santé. Ne soyez pas indulgents, utilisez votre temps pour vous améliorer et progresser’’, conseille-t-il.