Barrages Qatar 2022 : Cameroun et Mali tombent à domicile, le Maroc prend une bonne option

L’Algérie et la Tunisie ont pris une sérieuse option pour la qualification pour la coupe du monde Qatar 2022 en allant battant respectivement le Cameroun (1-0) et le Mali (1-0) sur leurs terrains.





Décevante il y a plus d’un mois lors de la CAN, l’Algérie a réalisé une grosse opération en battant le Cameroun sur ses terres (0-1). C’est Islam Slimani qui a marqué le but de la victoire (41ème ). L’ancien capitaine des Lions indomptables, Rigobert Song récemment nommé entraineur du Cameroun, démarre ainsi son premier match sur le banc par une défaite.

A Bamako, le Mali est tombé de haut. Les aigles malgré la présence de leurs stars Yves Bissouma, Ibrahima Koné et autres Amadou Haidara ont baissé papillon devant la Tunisie (0-1). Outre le fait de marquer contre leur camp par Moussa Sissoko (36ème mn), les Maliens ont terminé la partie à dix (10) suite à l’expulsion de ce même Moussa Sissoko coupable d’une grossière faute sur Jaziri ( 40ème ). Les matchs retours s’annoncent très compliqués pour le Cameroun et le Mali qui doivent aller gagner à l’extérieur par deux buts d’écart.

A Kinshasa, le Maroc a tenu en échec la RD Congo (1-1. Rapidement mené au score par un but de Yoane Wissa (12ème mn), le Maroc a d’abord raté un penalty par Mmaee (54ème mn avant d’égaliser à un quart d’heure de la fin par Tarif Tissoudali ( 76ème mn). Avec ce match nul ramené de RD Congo, les Lions de l’Atlas prennent une bonne option pour la qualification.