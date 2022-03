[Mondial 2022] Barrages - Zone Afrique : Le programme des matchs; horaires, chaînes TV

Les choses sérieuses commencent dans les qualifications à la prochaine édition de la Coupe du monde Qatar 2022.



Les 5 sélections qui représenteront l’Afrique dans cet évènement footballistique planétaire seront connues le 29 mars.



Pour rappel, les matchs des barrages se dérouleront selon le programme suivant :





Barrages aller (Vendredi 25 mars):



15h00 gmt: RD Congo – Maroc (Stade des Martyrs de Kinshasa)



17h00 gmt: Mali – Tunisie (Stade du 26 mars de Bamako)



17h00 gmt: ?Cameroun – Algérie (Stade Japoma de Douala)



19h30 gmt: Égypte – Sénégal (Stade International du Caire)



19h30 gmt: Ghana – Nigeria (Stade Baba Yara de Kumasi.)