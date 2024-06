Basket - 3e journée des Finals 8 du N1 : Duc, Ascvd (F), AS Douanes… mènent la danse

Sur une dynamique de trois victoires en autant de sorties, l’ASC ville de Dakar est leader de la poule A des Finals 8 du national 1 féminin. Vainqueur de Diamaguène, lundi, sur la marque de 74 à 35, l’équipe de la municipalité totalise 6 pts devant l’ASC Bopp (5 pts), Guédiawaye Basket Academy (4 pts) et Diamaguène (3 pts).















Dans la poule B, le Dakar université club (Duc) est leader avec 5 pts (+44) grâce à sa victoire, hier, devant Derklé Nasket Loisir Club (Dbloc) 65-42. Il est suivi de la Jeanne d’Arc (5 pts, +27), Dbloc (5 pts, +6) et Cemt de Ziguinchor avec 3 pts (-77).













Chez les garçons, c’est l’AS Douanes et le Duc qui occupent respectivement les 1re et 2e places de la poule B et A avec 6 pts chacun. Les Gabelous sont suivis de la JA (5 pts,-1), l’Ugb (4 pts, -32) et l’Us Rail (3 pts, -22).