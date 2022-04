Basket-8e tour national 1 masculin : Asfa-As Douanes, duel entre frères d’arme

Basket, Duel Douane, Asfa

Les deux formations ont certes des fortunes diverses dans le championnat de l’élite du basket masculin, mais leur confrontation reste toujours un des derbys les plus attendus. L’ As Douanes et l’Association sportive des forces armées (Asfa) se retrouvent, mercredi, à partir de 16 heures 45 à Marius Ndiaye.





Cette rencontre, comptant pour la 8e journée de la poule B, promet un duel entre ''Militaires'' et ''Douaniers''. Elle s’annonce aussi sous un air de revanche. En effet, l’Asfa avait perdu à l’aller devant l’As Douanes sur la marque de 84-49.









A la cinquième place avec 10 points, l’Asfa tentera de battre l’As Douanes, leader avec 14 points, pour se relancer dans la course pour la qualification aux Play-offs.