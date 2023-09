Basket : Après le fiasco du mondial, les États-Unis préparent du lourd pour les JO

Plongé dans le brouillard depuis son élimination en demi-finales de la Coupe du monde face à l'Allemagne vendredi (113-111), Team USA pourrait rapidement entrevoir l'éclaircie. Selon « The Athletic », LeBron James serait prêt à participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024, emmenant avec lui une armée de stars.







L'ailier des Lakers, qui aura 39 ans l'été prochain, aurait déjà contacté et convaincu Stephen Curry, Kevin Durant, Anthony Davis, Jayson Tatum et Draymond Green. Devin Booker, Damian Lillard, De'Aaron Fox et Kyrie Irving seraient également intéressés.









