Basket : Aux JO, la France réussit encore l'exploit contre les États-Unis

THOMAS COEX / AFP

Evan Fournier (à gauche) et l'équipe de France de basket ont été monumentaux face aux États-Unis, parvenant à vaincre l'immense favori des Jeux olympiques dans la discipline.

Après une exceptionnelle victoire à la Coupe du monde 2019, les Français ont réédité leur performance en ouverture des Jeux olympiques de Tokyo.





JEUX OLYMPIQUES - Quelle journée pour l'équipe de France à Tokyo! Quelques minutes seulement après l'or triomphal de Romain Cannone à l'épée, l'équipe de France de basket est parvenue à vaincre les États-Unis en basket, un exploit retentissant face à une armada bardée de talent.





Au terme d'une fin de match héroïque et après avoir plusieurs fois remonté un déficit d'une dizaine de points durant la rencontre, les Bleus se sont finalement imposés (83-76), portés notamment par un Evan Fournier essentiel avec ses 28 points.





Et pourtant, la partie n'avait pas forcément bien commencé, les États-Unis prenant rapidement sept points d'avance, une marge qu'ils allaient conserver jusqu'à la mi-temps (+8 pour les Américains).





Deuxième victoire de suite pour les Bleus





Sauf que les Français, dont cinq joueurs évoluent outre-Atlantique et côtoient donc leurs adversaires du jour, n'avaient aucune envie de baisser les bras. Et en alignant deux pivots de grande taille en début de troisième quart-temps, Rudy Gobert (2,16m) et Vincent Poirier (2,13m), les Bleus ont réussi à faire très mal aux Américains, récupérant de nombreux ballons qui traînaient après des tirs ratés et s'offrant des tirs faciles près du panier. Une tactique payante, qui a permis aux Français de remporter la période très largement (25-11) et de prendre les commandes du match.





La maestria balle en main de Nando de Colo et Thomas Heurtel ajoutée au talent offensif d'un Evan Fournier incandescent (28 points, et quelques tirs incroyables) ont fait le reste. Et ce jusqu'à une gestion parfaite de la fin de match (les Américains sont restés trois minutes sans marquer, le score passant de 67-74 à 81-74 pour les Bleus dans les trois dernières minutes de la rencontre), les États-Unis semblant perdre leurs moyens à mesure que les Français revenaient sur eux, avec pour preuve la vilaine faute de Damian Lillard dans les dernières secondes du match.