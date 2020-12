Basket-Ball : L'hégémonie du Duc freiné par l'ex-maire Khalifa Sall

Duc freiné par l

Khalifa Sall, élu maire de la ville de Dakar a freiné l'hégémonie du club de basket Dakar université club (Duc). Ce, en mettant les moyens qu'il faut dans le club de la mairie : Ville de Dakar.





Durant deux jours à Saly, le Duc s'est rappelé ses 16 ans de gloire. Il a trôné avec adversité sur le parquet sénégalais et africain, devenant le club le plus couronné dans l'histoire du basket.





Mais son élan a été fracassé par l'ancien maire fort de Dakar, Khalifa Sall, qui a mis tous les moyens dans le club de Ville de Dakar, s'est rappelé Léopold Nzalé, au cours d'une rencontre devant réfléchir sur les projets et objectifs de la saison, mais aussi sur l’intégration et la réintégration de leurs nouvelles recrues.





"L’objectif principal, c’est de nous maintenir au sommet du basketball national. Nous avons été bousculés par la Douane chez les garçons et l’Asc Ville de Dakar en filles et il nous faut nous relever. Notre ambition cette saison est de gagner toutes les coupes et de retourner en Afrique. Et en fin de compte, ramener la Coupe que nous avons remportée à trois reprises", a assuré El Hadj Mapathé Touré, président du DUC Basket.





Ainsi, l'espoir renaît après une journée d'échanges entre le staff du Duc et le Directeur Général du Coud, Maguette Séne.





Plusieurs fois champion d’Afrique, le Duc veut reconquérir le Continent avec le soutien de Maguette Sène, qui affirme : "Le principal, c’est de gagner toutes les coupes au niveau national et de retourner en Afrique et en ramener le trophée. C’est un objectif ambitieux mais qui est à notre portée à condition que toutes les forces vives de l’Université s’y mettent. On sait que le sport en général et particulièrement, le basketball représenté par le Duc est un facteur de stabilité au sein de l’espace universitaire. En tant que Directeur, tout élément qui contribue à ce que l’environnement universitaire soit paisible et qu’il y ait toute la quiétude qu’il faut pour que les étudiants puissent étudier, je m'y engage".





Convaincu que le sport, "n’est pas seulement le terrain", mais tout un écosystème, tout un environnement (les dirigeants, les supporters, les joueurs), tout un ensemble qu’il faut cerner pour prétendre à de bons résultats, il promet de mettre les moyens financiers qu'il faut afin de permettre au Duc de reprendre sa place dans le Basket-Ball sénégalais et africain.

Pour mieux galvaniser les joueuses, Maguette Séne a promis de leur réserver quelque chose comme il l'avait fait avec la basketteuse Astou Traoré.





En outre, le Duc a procédé à un recrutement XXL, en piochant un peu partout au Sénégal et en Afrique, faisant aussi revenir les internationales maliennes et ivoiriennes.