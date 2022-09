Basket-ball : Mame Maty Mbengue devient la première femme africaine à intégrer le Hall of Fame de la FIBA

Un Sénégalais de plus dans la légende de la balle orange mondiale. L'ancienne internationale sénégalaise de Basket-Ball Mame Maty Mbengue a été sélectionnée dans la classe 2022 du Hall All Fame de la FIBA. Elle rejoint deux de ses compatriotes à savoir : Abdoulaye Seye Moreau et Mathieu Faye. Elle devient par la même occasion la première femme africaine à entrer dans le Hall of Fame.





Pour rappel, le Hall of Fame est dédié aux acteurs qui, par leurs parcours exceptionnels, ont contribué au développement du Basket-Ball dans le monde.





Une consécration qui se justifie par son palmarès glorieux marqué par cinq médailles d'or à l'Afrobasket (1984, 1990, 1993, 1997, 2001), deux médailles d'or aux Jeux Africains (1995, 1999), elle a aussi été 4 fois MVP de l'Afrobasket, médaillée d'or aux Jeux de la Francophonie en 1997.





Dans la lettre officielle adressée à Mame Maty Mbengue, le Secrétaire Général de la FIBA Andreas Zagklis et le Président Hamane Niang déclarent : « Vos remarquables réalisations personnelles en tant que joueuse de l'équipe nationale du





Sénégal, en tant que quintuple médaillée d'or de l'AfroBasket et médaillée d'argent de l'AfroBasket, ainsi que vos nombreuses réalisations dans le Basket-ball professionnel, ont grandement contribué à la croissance de notre sport dans votre pays et dans le monde entier »





La cérémonie d'intronisation aura lieu le Mercredi 30 Novembre 2022 au siège de la FIBA en Suisse.





Le Président de la Fédération sénégalaise de Basket-Ball Me Babacar Ndiaye exprime sa satisfaction et présente ses chaleureuses félicitations à Mame Maty Mbengue au nom de la famille du basket-ball sénégalais. Cette nomination, dit-il, est une consécration pour le basket-ball féminin sénégalais et africain. La Fédération Sénégalaise de Basket-Ball compte rendre un hommage mérité à Mame Maty





Mbengue ce Dimanche 2 Octobre 2022 au stadium Marius Ndiaye lors de la finale de la Coupe Nationale Dames.