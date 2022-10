Basket : cinq choses à savoir sur Mame Maty Mbengue

Son numéro 15 a été retiré. Aucune joueuse ne portera ce maillot du Sénégal qu’elle a sublimé sur ses épaules pendant ses longues années de règne sur le basket continental. Le journal sportif Record a révélé dans son édition de ce vendredi des facettes inconnues ou peu connues de l’ancienne pivot des Lionnes. Extraits.



1. Basketteuse la plus titrée d’Afrique



Mame Maty Mbengue, c’est un palmarès unique dans le basket féminin africain. Elle a remporté cinq Afrobasket et deux Jeux Africains. Au plan individuel, elle a été cinq fois MVP d’un Afrobasket.



2. Ses cauchemars



Lorsque Record lui a demandé de citer la joueuse la plus forte qu’elle a affrontée, Mame Maty Mbengue a sorti deux noms : le Malienne Hamchétou Maïga et la Congolaise (RDC, ex-Zaïre) Longanga Kamimbaya.



3. Ses coaches références



Pour les entraîneurs qui l’ont marquée, l’ancienne Lionne a sorti aussi deux noms. Il s’agit de Bonaventure Carvalho. «Sans hésiter», appuie-t-elle avant d’ajouter : «Pa Sow a également beaucoup retenu mon attention.»



4. Elle a failli jouer à Clermont Ferrand



Mame Maty Mbengue a failli briller sur les parquets français. C’était en 1989. Elle était près de rejoindre Clermont Ferrand. «Mais ce projet n’a pas abouti», révèle-t-elle sans plus de détails.



5. Agent à la Lonase



Mame Maty Mbengue a une vie professionnelle en dehors du basket. «Après mes études, bien avant que je devienne basketteuse professionnelle, je travaillais à la Lonase. Donc après avoir arrêté ma carrière, je suis retournée travailler à la Lonase», confie-t-elle.