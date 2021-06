Basket/Coupe du Sénégal féminin : Les quatre grandes favorites connues

Il n’y a presque pas de surprises dans le dernier carré de la coupe du Sénégal de basket féminin. Les formations qui sont considérées comme les favorites, Dakar université club (Duc), l’Asc Ville de Dakar, Iseg Sport et la Jeanne D’arc de Dakar ont réussi à se qualifier ce week-end en demi-finale.Les Duchesses ont éliminé en quart de finale Saint-Louis basket club (Slbc) par 68-56, l’équipe de la municipalité de Dakar a battu Asfo par 76-37, Iseg sport a dominé Derklé basket loisir club par 61-56. La Ja quant à elle a surpris le Jaraaf par 57-54.Chez les hommes, le Duc s’est qualifié en battant Louga par 73-67, Ville de Dakar a sorti l’Uso en s’imposant par 60-52 et Slbc a décroché son ticket devant la Ja par 65-58. L’As Douanes et l’Ugb disputeront le dernier ticket.