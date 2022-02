Basket-Eliminatoire mondial 2O23 : Le Sénégal corrige l’Egypte

Les Lions ont réussi leur entrée en matière dans la poule D de la deuxième fenêtre des éliminatoires du mondial 2023 de basket, qui se tiennent à Dakar Aréna. Ils ont battu ce vendredi l’Egypte sur la marque de 75-57. Une victoire très déterminante dans la lutte pour la qualification aux prochaines joutes mondiales.





Malgré un premier quart temps serré (16-11), les hommes de Mamadou Guèye dit ‘’Pa bi’’, coach adjoint des Lions qui conduit l’équipe du Sénégal pour cette compétition, ont réussi à creuser l’écart dans le deuxième quart et portent le score à 37-26 à la pause.





Les Egyptiens réussissent à remporter le troisième quart en marquant 17 points contre 14, mais les Lions reprennent la main dans la dernière partie de la rencontre et claquent 24 points contre 14 seulement pour l’Egypte. Ce qui porte le score à 75-57 à la fin du temps réglementaire.





Le Sénégal affrontera, samedi, la RD Congo qui a battu en lever de rideau le Kenya par 66-56.





Le Sénégal va essayer de faire le plein dans cette compétition pour espérer faire partie des trois meilleures équipes des groupes A, B, C et D qui se qualifieront pour le second tour des Éliminatoires, prévu en août 2022 et qui seront logées dans les groupes E et F. Les deux meilleures de chacun de ces deux groupes et la meilleure troisième décrocheront les cinq billets pour représenter l’Afrique au mondial 2023 co-organisé par le Japon, les Philippines et l’Indonésie.