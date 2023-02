Basket / Éliminatoires coupe du monde 2023 : Le capitaine Brancou Badio promet…

Basket / Éliminatoires coupe du monde 2023

La 6ème fenêtre des éliminatoires de la coupe du monde 2023 démarre, ce vendredi, en Égypte.





Logé dans la poule F en compagnie du Sud Soudan, de la Tunisie et du Cameroun, le Sénégal a besoin de 2 victoires lors de la manche retour pour valider son billet pour l’Asie





“On a commencé à s’entraîner depuis lundi et on s’améliore. On a revisité ensemble les systèmes de jeu, parce que cela fait un bon moment, presque 6 mois qu’on n’a pas joué ensemble“, affirme le vice capitaine des lions, Brancou Badio qui porte le brassard de capitaine en l’absence de Gorgui Sy Dieng





Brancou promet un engagement sans relâche ; “On se donnera à fond pour gagner nos matchs. Je pense qu’avec l’appui du club, on y arrivera”, a lancé le meneur de jeu des Lions.