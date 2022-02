Basket-Eliminatoires Mondial-2023 : Les Lions face aux Pharaons à la fenêtre de Dakar, vendredi

Eliminatoires, Mondial2023, Senegal-Egypte

La première journée de la deuxième fenêtre (25 au 27 févier) des éliminatoires du Mondial-2023 de basket, co-organisé par le Japon, les Philippines et l’Indonésie, démarre ce vendredi à Dakar Aréna. Le Sénégal, qui accueille ce tournoi, affrontera, lors de sa première sortie, l’Egypte à 18 h.





Les Lions, qui avaient terminé à la 3e place, lors de l’Afrobasket-2021, vont tenter de bien rentrer dans la compétition avec une victoire, pour espérer une qualification au second tour de ces éliminatoires.





Les Lions ont d’ailleurs effectué, au complet, hier, une séance de 2 heures, sur le parquet de Dakar Aréna. Et selon le coach adjoint Mamadou Guèye dit ‘’Pa Bi’’, le moral des joueurs est au beau fixe.





‘’Le groupe est serein et on essaie d’encourager les jeunes pour qu’ils puissent se surpasser. On va continuer le travail et se concentrer, parce que le premier match est toujours important’’, lance-t-il.





Pour ces éliminatoires du Mondial, les trois meilleures équipes des groupes A, B, C et D se qualifieront pour le second tour des éliminatoires prévu en août 2022 et seront logées dans les groupes E et F. Les deux meilleures de chacun de ses deux groupes et la meilleure troisième décrocheront les cinq billets pour représenter l’Afrique au Mondial-2023.





Programme 1re journée





Poule B





12 h : Soudan Sud-Rwanda





21 h : Cameroun-Tunisie





Poule D





15 h : Kenya- Rd Congo