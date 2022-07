Basket : entre la fédération et Boniface, la guerre n’est pas finie

Après son limogeage du banc des Lions, Boniface Ndong a publié un communiqué pour descendre en flammes le président de la Fédération sénégalaise de basketball (FSBB), Me Babacar Ndiaye, le Directeur technique national (DTN), Tapha Gaye, et son ex-adjoint, «Pabi» Guèye. A son tour, le patron de l’instance a chargé le désormais ex-sélectionneur du Sénégal.



Ceux qui pensaient que le match allait se terminer sur un «nul» risquent de déchanter. Car, la FSBB envisage de corser l'addition. D’après L’Observateur, qui vend la mèche dans son édition de ce vendredi, l’idée de prendre des sanctions contre Boniface Ndong est en train de germer du côté de la Fédé.



Le journal précise que les tenants de cette ligne dure, reprochent au technicien d’avoir «saboté» la participation des Lions à la fenêtre d’Alexandrie et tenté de «discréditer» l’instance dirigeante du basket sénégalais, de briser son image.



En attendant que le principe et la nature de la sanction soient validés, les fédéraux entendent les faire appliquer, le cas échéant, au-delà du Sénégal. Citant une source anonyme, L’Observateur révèle que la FSBB n’écarte pas de saisir dans ce sens la FIFA et de se plaindre auprès de Denver, la franchise NBA où officie Boniface Ndong.