Basket-Final 4 du N1: As Douanes-Duc, choc entre deux sérieux prétendants de la BAL

En plus de la distinction du titre de champion de l’élite du basket sénégalais, la nationale 1 masculin revêt un cachet particulier: il offre la participation à la Basketball Africa League (BAL). Dans la lutte pour la qualification à la saison 5, deux grands du championnat, Dakar université club (Duc) et l’As Douanes se croisent en demi-finales des playoffs (Finale 4). La manche aller de cette étape de la compétition est prévue, samedi, au Stadium Marius Ndiaye et le retour le dimanche.







Champion en titre, l’As Douanes règne en maître depuis quelques années en championnat. Les hommes de Mamadou Guèye ‘’Pa bi’’ avaient réussi lors de la saison 3 de la BAL à atteindre la finale. Cette année, ils ont été éliminés en quarts de finale. Les Gabelous voudront sans doute rempiler cette année en national 1 pour tenter de faire mieux la saison prochaine à la BAL.





Mais le Duc, qui peine à monter sur la plus haute marche du podium du basket masculin, espère renouer avec la victoire finale pour espérer une deuxième participation à la BAL. Pour cela, il est impératif de battre l’As Douanes dans ce Final 4.













Programmé du Final 4 du N1





Samedi 6 Juillet





Stadium Marius Ndiaye





19 H 45: Asc Ville de Dakar-JA





21 H 30: AS Douanes-DUC





Dimanche





19 heures 45: JA-Asc Ville de Dakar