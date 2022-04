Basket : Jeu de chaises musicales à DTN

Comme l’annonçait la presse sénégalaise en début de semaine, Malèye Ndoye a été confirmé par le Directeur technique national, Moustapha Gaye, nouveau manager de l’équipe nationale masculine. Il remplace à ce poste Makhtar Ndiaye. Ce dernier a été nommé conseiller du président de la fédération et du directeur technique chargé des compétitions internationales et de la détection.





L’ancien capitaine des Lions, qui est toujours en activité, a donc une nouvelle fonction dans la sélection masculine.’’C’est un garçon qui a toujours été présent pendant 15 ans et a toujours répondu à l’attente de la nation. Je l’ai connu en 2003, lors de sa première campagne et il n’a plus quitté la sélection jusqu’à deux ans en arrière. C’est un garçon extrêmement sérieux et super motivé pour jouer ce rôle’’, a fait savoir Moustapha Gaye qui faisait à la presse ce jeudi.