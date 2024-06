Basket : Karim Mané défendra désormais les couleurs du Sénégal

À quelques mois du début des éliminatoires de l’Afrobasket-2025, l’équipe nationale masculine du Sénégal accueille un renfort de taille, avec l’arrivée de l’ex-international U19 canadien Karim Mané. La Fédération sénégalaise de basket-ball a annoncé cette nouvelle dans un communiqué officiel.





Né en 2000 à Dakar, Karim Mané a quitté le Sénégal à l’âge de 7 ans pour s’établir au Canada avec sa famille. Évoluant au poste de meneur de jeu, Mané avait affronté le Sénégal avec l’équipe nationale du Canada, lors du Championnat du monde U19 en Grèce, en 2019. Joueur d’avenir (1m96, 94 kg), Karim Mané est passé par le Orlando Magic en NBA lors de la saison 2020-2021, puis a évolué en G-League. Durant la saison 2023-2024, il a joué en ligue bulgare, enregistrant en moyenne 21,2 points, 7,9 rebonds et 6 passes décisives par match.





« La Fédération sénégalaise de basket-ball informe que sur décision exceptionnelle de la FIBA datée du 28 mai 2024, le basketteur Karim Mané, né au Sénégal et naturalisé canadien, est autorisé à jouer pour l’équipe nationale du Sénégal. En effet, suite à des pourparlers entre le staff des Lions et le joueur Karim Mané, qui avait manifesté son désir de jouer pour le Sénégal, une procédure administrative avait été introduite par la Fédération sénégalaise de basket-ball auprès de la FIBA », précise le communiqué de la FSBB.





Le joueur de 24 ans s’est réjoui lui de pouvoir défendre les couleurs de son pays natal.