Basket : La Crbs vilipende le président de la fédération devant le nouveau ministre des Sports

La Crbs vilipende le président de la Fédération de Basket

La Coordination pour le renouveau du basket sénégalais (Crbs) n’a pas attendu longtemps pour exposé au nouveau ministre des sports, Yankhoba Diatara, leur désaccord avec le président de la fédération. Dans une lettre ouverte adressée au successeur de Matar Bâ, la Crbs, qui regroupe plusieurs dirigeants de clubs de basket, dénonce certains manquements causés, selon elle, par l’équipe fédérale dirigée par Babacar Ndiaye.





‘’Pendant sept ans, le Président Babacar Ndiaye et son équipe n’ont jamais été capables d’organiser un championnat de D1 et D2 dans des délais raisonnables soutenus par un calendrier maîtrisé. Ils n’ont jamais été recadrés par le ministre Matar Bâ et ses services’’, lit-on dans la lettre.





La Crbs accuse aussi l’équipe sortante du département du sport d’être complice des actes de Babacar Ndiaye. ‘’Pendant sept ans, avec la complicité du ministère des sports, Babacar Ndiaye et son équipe n’ont jamais présenté de rapport financier certifié par des commissaires aux comptes inscrits à l’ONECCA comme inscrit dans les textes’’, souligne-t-elle.





‘’Et le comble, ajoute-t-elle, c'est que dans aucune Assemblée générale d’informations, les commissaires aux comptes ne se sont présentés et le représentant du Ministre ne trouvait rien à redire. Ce qui constitue une violation flagrante des textes du basket et ceux régissant les associations.’’