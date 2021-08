Basket : La réaction de Gorgui Sy Dieng, après son premier match au tournoi de Dakar

Gorgui Sy Dieng a finalement joué le Tournoi de Dakar

Nouvelle recrue des Hawks d’Atlanta en Nba, Gorgui Sy Dieng, qui était aux Etats-Unis, sans doute pour régler les derniers détails de son contrat, a rejoint le groupe des Lions.





Malgré son voyage, il a pris part à la rencontre des Lions face à l'équipe locale du Sénégal. ‘’J’ai fait un voyage de 48 heures aux Etats-Unis. C’est donc normal d’avoir quelques difficultés à s’adapter avec le groupe. On est en préparation. Il y a certes des améliorations à faire, mais l’équipe a bien joué. Pour moi, un seul match vaut mieux que 10 séances d'entraînement'', reconnaît-il.





Un des joueurs les plus expérimentés du groupe, l’ancien pensionnaire de Seed Académie se dit prêt pour l’Afrobasket. ‘’Je fais partie, aujourd’hui, des plus anciens. Et l’équipe nationale a toujours été une priorité. J’ai toujours répondu à l’appel de la sélection qui appartient à tout le monde. Donc, quand je viens, je dois être à 100 % et sous les ordres du coach’’, a fait savoir Gorgui Sy Dieng.