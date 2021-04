Basket : Le Directeur du Coud dote le DUC de moyens additionnels et de sponsors

Les promesses du nouveau directeur de COUD, Maguette Sène, ont été tenues. C’est du moins ce qu’a affirmé El Hadji Mapathé Touré, président du DUC (Dakar Université Club) qui s’est réjoui des démarches que ce dernier a entamées pour leur trouver un nouveau sponsor dont le bureau projet Dakar-filiale Ansamble « repreneur restaurant argentin », matérialisé à travers une signature de convention.L’augmentation de la subvention du club, la recherche de moyens additionnels et des sponsors, tels sont des privilèges que le Directeur du Coud a mis à leur disposition. Au micro de Seneweb, le président du DUC, El Hadji Mapathé Touré s’en réjouit.« Tout est parti d’une promesse du directeur de Coud Maguette Sène. A sa nomination, il nous avait promis d’augmenter la subvention du club, de nous chercher des moyens additionnels et de nous trouver des sponsors. Tout le mérite revient à Maguette Sène », dit-il.Interpellé sur la nature du contrat, celui-ci révèle qu’il s’agit d’accompagnement en termes financier, de fonds additionnels permettant de suivre la saison afin d’atteindre les objectifs qu’ils s’étaient déjà fixés. Le président du Duc n’a pas voulu toutefois se prononcer sur le montant, mais soutient qu’il s’agit d’une importante somme, de moyens additionnels convenus annuellement sur un contrat d’un an renouvelable par tacite reconduction.Par ailleurs, il a présenté le Coud comme leur premier partenaire. « Le COUD, c’est notre bailleur fondamental, c’est le leader, c’est le sponsor premier, c’est le sponsor naturel », souligne le président du club de basket.