Basket : Lebron, King and GOAT

«Je veux mon respect…”. Oui, accordez un peu plus de respect à ce mec, bon sang ! Lebron n’est pas un phénomène, mais un monstre du basket. Un sportif dans l’âme. Il ne concourt plus seulement au titre du meilleur joueur de l’histoire du Game, mais de l’histoire du Sport tout simplement. Finalement, son seul tort est d’être comparé à sa majesté Michael Jordan et son “Prince” héritier, Kobe Bryant. Car ses haters, aujourd’hui, ne sont plus que les fans ultimes de “His Airness” et du “Black Mamba”.







Paradoxalement, c’est pourtant ce qui montre la grandeur du King LBJ. En effet, dans le sport, peu d’élus sont réellement parvenus au sommet du royaume. Parce que le chemin qui mène au trône est toujours indéniablement parsemé d’embûches. Le gamin d’Akron, lui, n’a jamais dévié de son destin malgré les nombreux obstacles.













Pression





Magic Jonhson, l’un des meilleurs meneurs de l’histoire du basket (si ce n’est le meilleur!) l’explique si bien. «Moi, je n’ai pas connu toute cette pression. Michael non plus. Ni Larry Bird… Je pense que le seul basketteur qui a eu une pression comparable, c’est probablement Kareem Abdul-Jabbar lorsqu’il était Lew Alcindor. Mais personne n’a fait plus que LeBron sur et en dehors du terrain. Ce qu’il a fait et ce qu’il a créé pour les gens, notamment les enfants avec son école, et tous les jobs qu’il crée avec tous les business qu’il a. Il a quand même réussi, et même surpassé de loin ces attentes. On dit, être plus qu’un athlète, et c’est exactement ce qu’est LeBron. Arriver à Los Angeles, rejoindre les Lakers, vous avez une idée de la pression que c’était ? Avec toutes les bannières et les maillots qui flottent là-haut au Staples Center. Mais ce jeune homme a dit : ‘C’est ce que je veux, je veux ce genre de pression.’ Et il est à la hauteur de tout ce qu’il a promis aux Lakers qu’il ferait», témoigne l’ancienne star des Lakers qui a remporté 5 bagues.





C’est vrai. Lebron n’a pas flanché, malgré toute la pression depuis son adolescence. Au contraire, il a accompli la prophétie. A Miami, il a joué et triomphé avec ses amis. A Cleveland, sa ville, il a vaincu le signe indien et ramené l’unique titre de la franchise face à l’une des meilleures équipes de l’histoire du jeu. Et maintenant dans la cité des anges, il a réussi sa mission de remettre à l’endroit des Lakers en perdition depuis 10 ans. Mais surtout, il a honoré la mémoire de Kobe Bryant.













Engagement citoyen





S’il n’a peut-être pas l’élégance et le sang froid de Jordan, la finesse de Magic, le verbe de Bird, la mentalité de Kobe ou encore le flow de Iverson, il a pris un peu de chacun de ses références, au fil des années. Lebron est meneur, arrière et intérieur. James maîtrise tous les skills et moves du basket.





Saison après saison, il éblouit et enrichit sa panoplie. A 35 ans, l’Élu poursuit son ascension, alors que la plupart des sportifs ont rangé leur équipement ou préparent leur sortie.





Mais la star des Lakers, c’est aussi un engagement constant dans la lutte contre le racisme. Et surtout, un soutien sans cesse envers sa communauté. A travers LeBron James Family Foundation, le basketteur prend en charge la scolarité de milliers d’adolescents d’Akron, où il a grandi. Le joueur des Lakers paye quatre années d’universités à 1100 enfants. Or, une année de cours dans l’Université d’Akron coûte environ 8500 euros (plus de 5 millions FCFA). Une somme importante qui revient au total à 38 millions d’euros. Rien que pour ça, il mérite un immense respect!









Lebron James : 35 ans





Palmarès





Champion NBA avec Miami (2012 et 2013), Cleveland (2016) et Lakers (2020)





4 fois MVP des finales (2012, 2013, 2016 et 2020)





4 fois MVP saison régulière (2009, 2010, 2012 et 2013)





3 fois MVP All Star Game (2006, 2008 et 2018)





Meilleur rookie de l’année 2004





16 sélections au NBA All-Star Game





Médaillé d’or aux JO 2008 et 2012