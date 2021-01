Basket National 1 masculin, 2e journée : Ville de Dakar-Duc et Sibac-Mermoz, attractions de la 2e journée

Après un démarrage prometteur, le week-end dernier, le National 1 de basket masculin reprend ce vendredi, au stade Marius Ndiaye.Pour le compte de la 2e journée, des chocs à l’allure de derbys sont au menu. Et les plus attendus sont, sans doute, ceux qui opposeront, samedi, l’Asc Ville de Dakar au Dakar université club (Duc) et Sicap basket club (Sibac) à Mermoz, dimanche.Ces rencontres en début de saison sont très importantes dans la lutte pour les play-offs, entres ces clubs qui se disputent, depuis quelques années, le leadership de la capitale.Iseg Sport-Ja11h: Ugb-Bopp14h 30: Douane-Louga16h: Rail-Saltigué10h30 : Sibac-Mermoz12h30: Ville de Dakar-Duc13h: Slbc-Asc Thiès16h30: Asfa-UsoDuc-Saltigué12h 30: Ville de Dakar-Cemt16h 30: Iseg Sport-Bopp13h: Slbc- Mbour10h 30: Jaraaf-Ugb14h30: Ja/Asfo