Basket – Un pivot sénégalais signe avec les Cougars de Washington

C’est une recrue 4 étoiles qui fait partie des 50 meilleurs joueurs de la promotion 2022 selon ESPN. Adrame Diongue (213 cm) est aussi sur la liste des 15 pivots les mieux classés du pays. Il a choisi d’évoluer dans l’université de Washington.



Il avait le choix entre Kentucky, Kansas, UNLV et Texas Tech et Washington. Adrame Diongue a finalement choisi d’évoluer pour être la deuxième recrue la plus élevée de l’histoire du programme selon 247Sports et la mieux notée parmi l’ESPN100 pour les Cougs.



« J’ai décidé de m’engager dans l’État de Washington parce qu’ils ont un excellent programme et savent comment développer des joueurs comme moi », a déclaré Diongue. « Le style offensif qu’ils jouent, ainsi que leur défense solide, me fait sentir que je pourrais vraiment m’intégrer et aider l’équipe. Ils ont fait du bon travail avec Mouhamed Gueye, l’un des joueurs que je connais personnellement et ils me recrutent depuis plus d’un an maintenant. Le personnel d’entraîneurs et l’entraîneur-chef Kyle Smith ont été formidables depuis le début ».



Il a aussi évolué dans la formation la Mount Zion Christian Academy de Durham, en Caroline du Nord. Neveu de l’ancien Arizona Wildcat et joueur de l’équipe nationale malienne Mohamed Tangara, qui a également joué à Mount Zion, Diongue a déménagé en Arizona pour ses trois dernières années de lycée, passant sa deuxième année à Bella Vista Prep puis ses deux dernières saisons à AZ Compass, où il a fait des progrès significatifs et est devenu une recrue de niveau national.



En tant que senior, Diongue a récolté en moyenne un peu plus de 11 points et 6 rebonds par match tout en bloquant près de 1,5 tirs par match. Il est décrit comme un très bon défenseur capable aussi de mettre des paniers. Diongue confesse suivre les pas de la légende Kevin Garnett.

