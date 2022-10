Basket : Nike quitte le Sénégal, un nouvel équipementier annoncé

Nike n’est plus l’équipementier des sélections sénégalaises de basket. Le géant américain n’a pas renouvelé le contrat qui le liait à la Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB). Pour le président de l’instance, Me Babacar Ndiaye, «ce n’est pas un événement nouveau».