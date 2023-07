Basket - Quarts de finale play-offs masculin : Une belle pour départager le Duc et l'Uso

La rencontre entre le Dakar université club (Duc) et l’US Ouakam (Uso) était l’une des affiches les plus entendues des quarts de finale des play-offs du national 1 masculin. Le duel entre Étudiants et Ouakamois a tenu toutes ses promesses. Les deux formations devront même jouer une belle (match d’appui) pour décrocher le ticket qualificatif pour les demi-finales.





En effet, après une victoire du Duc à l’aller sur la marque de 59-50, l’Uso a pris sa revanche au retour, hier, en s’imposant 60 à 58.