Basketball : Brancou Badio va rejoindre un club allemand

C’est à travers un communiqué de l’ICG Força Lleida que l’on a appris, ce mercredi, la résiliation du contrat d’El Hadj Brancou Badio avec le FC Barcelone. Après 2 ans passés en terre catalane, le joyau sénégalais n’a pas eu l’occasion d’exprimer son talent.



Si tôt libre, si tôt pris ! Brancou n’a pas chômé bien longtemps. En effet, d’une source proche du joueur, l’international Sénégalais va s’engager avec le Francfort Skyliner, un club évoluant en Basketball Bundesliga (élite allemande).



Le club de Francfort fait office d’outsider dans ce championnat allemand dominé par les ogres Brose Basket, Bayern Munich et l’Alba Berlin vainqueur des 2 derniers championnat (2020 et 2021).



Le dernier titre du Francfort Skyliner remonte à 2016. Le club avait remporté la coupe d’Europe FIBA, qui est la 4e compétition interclubs en Europe (c’est l’équivalent de l’Europa Ligue Conférence, pour les footeux). Au niveau national, le nouveau club de Brancou Badio, ne compte qu’un championnat (2004), une coupe d’Allemagne en (2000) et plusieurs finales perdues (2004, 2005, 2010).



A 22 ans, la révélation sénégalaise du dernier Afrobasket à Kigali (Rwanda) souhaite s’inscrire dans la continuité et enchaîner les matchs au plus haut niveau. Et le Francfort Skyliner semble être la destination idéale pour poursuivre sa progression sans pression.