Batshuayi, l’image qui en dit long sur sa situation à Chelsea

Michy Batshuayi vers le depart à West Ham

Une photo a été publiée sur le compte Twitter officiel de Chelsea le week-end dernier lors d’un match amical entre les joueurs de Chelsea. La posture d’un joueur en particulier a interpellé bon nombre d’observateurs, à savoir Michy Batshuayi.

Bras croisés, le visage fermé, pas de maillot officiel: l’attitude du Diable Rouge en a interpellé plus d’un an. Elle illustre surtout l’impasse dans laquelle il se trouve pour l’instant à Stamford Bridge, où il n’a plus d’avenir. Dans cette petite joute à 11 contre 11, Frank Lampard n’avait pas de place pour notre compatriote parmi les 22 acteurs. En coulisses, en évoque un manque de professionnalisme et de compréhension tactique dans le chef de l’attaquant belge

“Batsman” a tout de même obtenu quelques minutes de jeu en fin de rencontre. En revanche, mercredi dernier, il n’est pas entré au jeu du tout contre Reading.





Pour rappel, Batshuayi n’entre pas dans les plans de Lampard pour la saison prochaine et doit se trouver un nouveau club. La concurrence est rude: Tanmmy Abraham, Olivier Giroud bientôt Timo Werner, recruté pour 55 millions, ont la priorité. Pas de place pour Michy...





Vers West Ham?

Sous contrat jusqu’en 2021 à Stamford Bridge, Batshuayi avait été recruté en 2016 pour 40 millions à Marseille. Aujourd’hui, les dirigeants londoniens souhaitent récupérer une partie du montant investi. Avec la crise du coronavirus, les clubs ne se bousculent pas au portillon. Interéssé dans un premier temps, Crystal Palace a abandonné la piste. L’ex-Standardman aura 27 ans en octobre et de surcroît, il y a peu de chances de faire une plus-value à la revente.





D’après les dernières informations révélées par la presse anglaise, Michy Batshuayi pourrait rejoindre West Ham dans le cadre d’un échange impliquant Declan Rice. En attendant, même si les clubs anglais pourront avoir 9 joueurs sur le banc à la reprise de la Premier League (au lieu de 7), le Belge devra lutter pour sa place dans le noyau.