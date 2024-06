BATSHUAYI MENACÉ DE MORT PAR DES SUPPORTERS DU FENERBAHÇE POUR SA PROBABLE SIGNATURE À GALATASARAY

Parce qu'il s'apprêterait à rejoindre Galatasaray, l'ennemi juré du Fenerbahçe où il est en fin de contrat, Michy Batshuayi a été la cible d'une campagne de haine sur les réseaux sociaux.







Michy Batshuayi continue de se faire des ennemis en Turquie. L’attaquant belge - non retenu dans la liste des Diables Rouges pour l'Euro 2024 - est sur le point de rejoindre Galatasaray, l'ennemi juré du Fenerbahçe. Du contrat à la visite médicale, tout serait déjà bouclé, selon la presse turque. Ne resterait plus qu’à attendre le 1er juillet et l’expiration de son contrat avec les Kanaryalar pour voir ce transfert officialisé.





Racisme et menaces de mort





Michy Batshuayi deviendrait alors le premier joueur étranger à porter le maillot des trois grands clubs d’Istanbul, Batsman ayant aussi évolué sous les couleurs du Besiktas (2021-2022). Si le football turc est nourri d’antagonismes, la rivalité entre Galatasaray et Fenerbahçe est l’une des plus violentes qui soit, et les supporters du Fener n’ont pas tardé à tomber sur Batshuayi, considéré comme un traître.





Amely Maria, la compagne de Michy Batshuayi, a révélé sur Instagram que sa famille avait fait l’objet de menaces de mort. Un déferlement de haine qui s’est propagé sur la toile en réaction aux informations envoyant son compagnon à Galatasaray.





"Quand on ne sait pas ce qui se passe dans l'ombre, il ne faut pas montrer du doigt les innocents", a-t-elle dénoncé sur le réseau social. "Les vrais coupables sont ceux qui ne prennent pas leurs responsabilités. Honte à ceux qui menacent ma famille et souhaitent la mort de mon enfant pour du football. Et vous osez parler de famille ? Quelle honte ! !! Racisme et menaces de mort ? Dieu vous voit tous."





Un exemple des messages racistes reçus par la compagne de Michy Batshuayi © @amely_maria



Amely Maria a accompagné son texte d’un exemple de message raciste qu’elle aurait reçu de la part d’un supporter de Fenerbahçe.





Transféré au Fener en 2022 après des efforts infructueux pour se relancer un peu partout en Europe, quand il ne rentrait plus dans les plans de Chelsea, Batshuayi a mis du temps à ouvrir son compteur en Süper Lig la saison dernière.





L’ancien Marseillais a signé un triplé retentissant contre Kayserispor le 20 décembre qui l’a finalement lancé vers une bien meilleure deuxième partie de saison. Annoncé partant en janvier, Batshuayi a honoré son contrat jusqu’au bout, achevant la saison avec 24 toutes compétitions confondues, dont 12 en championnat et 6 en Coupe d’Europe. Le tout en ayant assez peu débuté les rencontres auxquelles il aura participé, hormis en Ligue Europa Conférence.