Battu par Ama Baldé : Gris Bordeaux, la défaite de trop ?

Dimanche dernier, le monde de la lutte sénégalaise a été témoin de ce qui pourrait être un tournant dans la carrière de Gris Bordeaux. Battu par décision médicale face à Ama Baldé, le 3e Tigre de Fass a enregistré sa 11e défaite en carrière. Ce qui est plus alarmant, c'est que Gris Bordeaux n'a plus connu la victoire depuis son triomphe en 2015 contre Mouhamed Ndao Tyson.





Avec cette nouvelle défaite, il en est à trois revers consécutifs, soulevant des questions sur la suite de sa carrière.





Une résistance louable, mais insuffisante









Lors de son dernier combat, Gris Bordeaux a montré une belle résistance face à un adversaire plus jeune et dynamique, Ama Baldé. Cependant, cette performance n'a pas suffi à inverser la tendance de ses récentes contre-performances. Les attentes étaient élevées, et bien que le lutteur de Fass ait démontré une détermination indéniable, le résultat final a été une déception pour les nombreux supporters de l’écurie Fass.









Une belle carrière sur le déclin









Gris Bordeaux a connu des moments de gloire incontestables au cours de ses deux décennies de carrière. Il a remporté des victoires mémorables contre des titans de la lutte sénégalaise comme Bombardier, Lac de Guiers 1, Tyson et Baye Mandione Fall. Ces exploits ont cimenté sa réputation et lui ont valu le titre de chef de file de l'écurie Fass en succédant à Moustapha Guèye.









La nouvelle génération frappe à la porte









Cependant, le monde de la lutte est impitoyable et constamment en évolution. La nouvelle génération de jeunes lutteurs incarnée par son petit frère Gris 2 et Ada Fass frappe avec insistance à la porte des VIP, prête à prendre la relève. Pour l'écurie Fass, maintenir Gris Bordeaux en tant que chef de file devient de plus en plus contestable, après trois défaites consécutives.









Un futur incertain