BAYE MANDIONE : "LE CNG FAIT N'IMPORTE QUOI... JE N'AI PAS PEUR D'ÊTRE..."

Très remonté contre le Cng qui a décidé de confisquer sa licence et son reliquat, suite aux incidents survenus lors de son dernier combat contre Zarco qu'il a perdu, Baye Mandione dit n'avoir pas peur d'être suspendu à vie.



Dans tous ses états, rapporte le quotidien L'Observateur qui donne la nouvelle dans sa parution de ce lundi, le lutteur de l'écurie Thiaroye Gueum Sa Bop a déversé sa colère sur le président du Cng, Bira Sène, et son équipe.



"Après le combat, j'avais pris la décision de ne rien dire, comme me l'avait demandé mon manager. Mais, lorsque j'ai entendu, à travers la presse, que le Cng, qui fait n'importe quoi, a retenu mon reliquat, je suis sorti de mon mutisme", tonne Baye Mandione.



En 29 combats, le lutteur de l'écurie Thiaroye Gueum Sa Bop, qui a enregistré 15 défaites contre 14 victoires, n'exclut pas du tout, si le Cng se hasarde à sortir le bâton contre lui, d'anticiper sa retraite.