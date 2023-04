Bayern : Arsène Wenger évoque l’altercation entre Sadio Mané et Leroy Sané

L’accrochage entre Leroy Sané et Sadio Mané continue de faire jaser. Hier mercredi, juste après l’élimination du Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des champions, Arsène Wenger, l’ancien coach d’Arsenal, a évoqué cette altercation entre les deux joueurs.







L’actuel directeur du Développement du football à la FIFA a rappelé, dans un premier temps, que le vestiaire était déjà divisé sous l’ex-entraîneur Julian Nagelsmann.









«Il y a une faille dans le groupe»





Donc, la direction du club doit régler ce problème d’abord avant de s’occuper du cas Sadio Mané. "Une partie du vestiaire était avec Nagelsmann et une autre était contre lui. Il faut alors régler ce problème, car il y a une faille dans le groupe. Le management du club doit gérer cela et résoudre le conflit. La seule solution reste la communication. Il faut créer un climat de confiance dans le vestiaire, afin de réparer ce qui est encore possible. La plupart du temps, quand il y a un problème entre deux joueurs, vous les convoquez dans votre bureau et vous l’évoquez avec eux", a déclaré le technicien alsacien sur BeIN Sport.





Pour lui, il est important d'expliquer à Mané et à Sané qu’une équipe ne peut pas gagner si les joueurs qui la composent ne coopèrent pas.





On peut ne pas s’apprécier, mais gagner ensemble









"Cela ne veut pas dire qu’il faut absolument s’aimer, mais que l’intérêt supérieur de l’équipe est au-dessus de conflits entre joueurs. Il faut les convaincre de cela", précise-t-il.





C’est, d’après lui, la chose la plus importante. On peut ne pas s’apprécier, mais gagner ensemble, a insisté l’ex-manager d’Arsenal.