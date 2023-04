Bayern : El Hadj Diouf évoque la pression subie par Sadio Mané

Au Bayern Munich, Sadio Mané s’est signalé dernièrement par son altercation avec Leroy Sané. Mais avant cet accrochage, le joueur éprouvait de réelles difficultés sur le terrain à cause de sa méforme.







En effet, le Sénégalais n’arrivait plus à marquer depuis son retour de blessure. Il faisait régulièrement les gros titres des médias occidentaux, très peu satisfaits de ses performances.





Les journalistes avaient aussi tendance à lui rappeler très souvent sa mauvaise forme quand ils avaient l’occasion de l’interroger. Le Ballon d’Or africain leur promettait de renouer avec le chemin des filets.





L’ex-joueur de Liverpool est sur la bonne voie, puisqu'il a marqué samedi dernier face à Mayence en Bundesliga.





Pour l’ancienne star sénégalaise El Hadj Diouf, cette pression médiatique autour du joueur est tout à fait normale.





«Il sait ce qu’il doit faire et il va le faire»





«Vous savez, j’ai toujours dit qu’être africain est un handicap en tout. Moi, je ne qualifierais pas d’acharnement, mais je dirais plutôt de la pression. Ils (les journalistes) mettent la pression à Sadio Mané, et c’est normal, c’est un grand joueur. Ils attendent plus de lui. C’est un compétiteur. Il sait ce qu’il doit faire et il va le faire, et je ne me pose pas de question là-dessus», a déclaré El Hadj Diouf, convaincu que cette «forte pression» sur le joueur va «bientôt passer».





L’ancien Ballon d’or africain se confiait au journal "Source A".