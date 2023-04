Bayern Munich : la promesse de Sadio Mané à un journaliste allemand





Le 04 avril dernier, le Bayern Munich subissait sa première défaite sous l’ère Thomas Tuchel. Les Bavarois ont été battus 1-2 par Fribourg en quarts de finale de la Coupe d’Allemagne. Sadio Mané n’a pas été titularisé.





Il a débuté le match sur le banc. A la fin de la partie, un journaliste allemand l’a interrogé sur sa méforme du moment. « Quand est-ce qu’on retrouvera le Sadio Mané de Liverpool ? » a-t-il lancé au Sénégalais.





« Je vous le promets »





« Prochainement, je vous le promets » a répondu le Ballon d’or africain. Il y a plus d’un an, Mané et Liverpool étaient en finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid. Le Sénégalais avait été l’auteur d’une performance de haut vol, malgré la défaite de son équipe (1-0).





Il a ensuite contracté une blessure qui l’a éloigné des terrains pendant de longs mois. Sadio Mané a même raté la Coupe du Monde 2022.





Son retour sur les pelouses n'a pas été convaincant. Il peine depuis quelques semaines à retrouver sa forme d’antan. Pour son entraîneur Thomas Tuchel, il faudra lui laisser du temps. Les dirigeants du club sont du même avis. Ils ne doutent pas de sa qualité.