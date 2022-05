Bayern Munich : Manuel Neuer prolonge jusqu'en 2024

Championnats européens clôturés, place désormais au mercato estival et les premières officialisations tombent déjà ! Ce lundi, le Bayern Munich a ainsi annoncé la prolongation de son gardien Manuel Neuer. Agé de 36 ans, le dernier rempart des Bavarois a signé un nouveau bail, le liant au club munichois jusqu'en 2024.



«Je suis très heureux que mon parcours au FC Bayern se poursuive. Nous aurons à nouveau une très bonne équipe avec qui nous pourrons jouer pour tous les titres. En tant que gardien de but, capitaine et leader, je veux être un remplaçant et un facteur décisif dans nos grands objectifs. Nous voulons étendre notre record de championnat et attaquer au sommet de la Coupe DFB et de la Ligue des champions», a notamment déclaré Neuer, comblé par cette nouvelle.